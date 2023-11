Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 96,64 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 96,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 96,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.077 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Mit Abgaben von 9,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,27 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

