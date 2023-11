Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag kaum bewegt

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 97,20 EUR.

Mit einem Wert von 97,20 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 96,72 EUR. Bei 96,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.347 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,55 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 13,64 Prozent niedriger. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,36 EUR an.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

