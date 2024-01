Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 98,02 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 98,02 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 98,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.781 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 12,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (87,38 EUR). Abschläge von 10,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

