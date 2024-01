Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 98,16 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 98,16 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 98,30 EUR. Bei 97,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.613 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 12,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 10,98 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 106,91 EUR.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 1.090,60 EUR, gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

