Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 96,00 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 96,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 95,82 EUR. Bei 96,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 45.808 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 30,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,70 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

