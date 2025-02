Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 96,50 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 96,50 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,66 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.614 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 29,53 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Abschläge von 4,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 118,70 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,88 EUR fest.

