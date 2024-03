Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 107,65 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 107,65 EUR nach. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 107,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,40 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 6.306 Aktien.

Am 06.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,83 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Am 31.07.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,23 EUR je Aktie.

