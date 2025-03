Symrise Aktie News: Symrise am Mittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 96,32 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 96,32 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 96,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.878 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 93,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 118,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

