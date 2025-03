Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 96,06 EUR abwärts.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 96,06 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 96,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.712 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,75 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,50 EUR aus.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

