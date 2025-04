Symrise Aktie News: Symrise am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 94,44 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 94,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 94,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.534 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 24,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,23 Prozent.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,35 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,63 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

