Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 93,88 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 93,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 94,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,96 EUR. Zuletzt wechselten 5.948 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. 33,15 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,35 EUR je Symrise-Aktie. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 116,13 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Givaudan-Aktie höher: Givaudan legt im ersten Quartal weiter zu - Erwartungen übertroffen

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Symrise-Aktie

Baader Bank veröffentlicht Investment-Empfehlung: Symrise-Aktie mit Add