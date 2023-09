Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 91,84 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 91,84 EUR. Bei 90,90 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.584 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,55 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 18,40 Prozent niedriger. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 107,91 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 1.090,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,85 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

