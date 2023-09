Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 91,14 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 91,14 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 90,90 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 152.714 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,96 EUR am 18.08.2023. Mit einem Kursverlust von 3,49 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,91 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 1.090,60 EUR gegenüber 975,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Symrise-Investition eingebracht

Symrise-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten