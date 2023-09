Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 92,38 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 92,38 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 92,82 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,38 EUR nach. Bei 92,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.292 Symrise-Aktien.

Bei 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (87,96 EUR). Abschläge von 4,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,91 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 13.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

