Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die Symrise-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 96,88 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 96,30 EUR. Bei 98,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 47.726 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 26,97 Prozent Luft nach oben. Am 16.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 118,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 27.04.2022. Auf der Umsatzseite standen 975,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Symrise am 15.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,17 EUR je Aktie.

