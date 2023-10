Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 91,28 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 91,28 EUR ab. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,92 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,52 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 2.565 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,36 EUR.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.090,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.090,60 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

