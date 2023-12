Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Nachmittag an Fahrt

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute im Fokus

Sartorius und Merck prüfen Übernahme von Single Use Support. CTS steigt wohl in Bieterwettstreit um See Tickets ein. Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung. Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne.