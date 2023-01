Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit KursVerlusten

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,0 Prozent auf 103,75 EUR ab. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139.739 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,55 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,34 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 12,85 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 27.04.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 975,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 08.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise