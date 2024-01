Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 97,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 97,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 98,26 EUR. Bei 97,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.664 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,16 Prozent. Am 09.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,40 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Analyse: Buy-Bewertung für Symrise-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Fehlende Impulse in Frankfurt: DAX nachmittags orientierungslos