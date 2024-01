Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag stärker

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 97,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 97,50 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,58 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.196 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 13,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (87,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 10,38 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Symrise-Aktie.

