Blick auf Aktienkurs

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagnachmittag fester

12.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 95,72 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 95,72 EUR nach oben. Bei 96,32 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.201 Symrise-Aktien umgesetzt. Am 06.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 110,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 8,71 Prozent Luft nach unten. Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,91 EUR je Symrise-Aktie an. Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.090,60 EUR gelegen. Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX 40-Wert Symrise-Aktie: Hätte sich ein Symrise-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert? Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab DAX-Handel aktuell: DAX schließt im Minus

Bildquellen: Symrise