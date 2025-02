Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 97,70 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 97,70 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 98,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.444 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. 27,94 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 6,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,70 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,88 EUR je Aktie belaufen.

