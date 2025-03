Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag gesucht

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 95,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 95,52 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 95,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 95,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.210 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,42 EUR. Dieser Wert wurde am 06.03.2025 erreicht. Abschläge von 2,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,31 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

