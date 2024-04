Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Freitagmittag fester

12.04.24 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 107,00 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 107,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 107,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.832 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Am 25.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,34 Prozent. Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,18 EUR je Symrise-Aktie aus. Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,23 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

