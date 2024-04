Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag leichter

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 105,15 EUR ab.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 105,15 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 104,80 EUR. Bei 107,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 141.609 Symrise-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 7,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,90 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Symrise-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 114,18 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen