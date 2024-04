Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag gesucht

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 106,75 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 106,75 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 107,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,25 EUR. Zuletzt wechselten 2.227 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2024 bei 112,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 5,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 18,15 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,18 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Symrise am 01.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,23 EUR je Symrise-Aktie.

