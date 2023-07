Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 95,08 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 95,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 95,18 EUR. Mit einem Wert von 94,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 28.017 Symrise-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,08 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,26 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 111,09 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 1.090,60 EUR gegenüber 975,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 31.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

