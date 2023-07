Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 95,88 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 95,88 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 136.509 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 115,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 111,09 EUR.

Am 26.04.2023 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Symrise.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

