Symrise Aktie News: Symrise verliert am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 91,18 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 91,18 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 90,88 EUR. Bei 91,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.411 Symrise-Aktien.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 23,44 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,96 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 3,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,91 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.090,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

