Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 91,58 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 91,58 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,74 EUR aus. Bei 91,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.526 Stück gehandelt.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,90 Prozent. Am 18.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,91 EUR.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.090,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Symrise einen Umsatz von 975,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 2,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

