Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 93,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 93,76 EUR nach oben. Bei 94,62 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 94,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 149.217 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,04 Prozent. Am 09.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 107,36 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 4,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start mit Abgaben

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Plus