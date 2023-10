Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag stärker

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 93,70 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 93,70 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 94,00 EUR. Mit einem Wert von 94,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.518 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,74 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,36 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR im Vergleich zu 1.090,60 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 13.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2026 4,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

