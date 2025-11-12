Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag nahezu unverändert

Symrise im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Bei der Symrise-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 72,44 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie um 11:38 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 72,44 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 72,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,98 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.268 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 108,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,20 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

