Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 73,72 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 73,72 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 73,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75.205 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 108,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 31,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 70,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 3,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,20 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

