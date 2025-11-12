Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 73,72 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 73,72 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 73,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75.205 Symrise-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 108,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 31,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 70,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 3,77 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,20 EUR für die Symrise-Aktie aus.
Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.
Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie
Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen