Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Mittwochvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 72,04 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 72,04 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,02 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.467 Symrise-Aktien.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 108,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,94 EUR am 04.11.2025. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 1,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 89,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,60 EUR je Aktie.

