Symrise Aktie News: Symrise wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 105,35 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 105,35 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 105,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,90 EUR. Bisher wurden heute 32.257 Symrise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 110,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,75 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 106,92 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,81 EUR je Symrise-Aktie.

