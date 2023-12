Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 105,95 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 105,95 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 106,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.883 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,15 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 21,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,92 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,82 EUR je Symrise-Aktie.

