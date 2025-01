Notierung im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag gesucht

13.01.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 99,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 99,76 EUR. Mit einem Wert von 99,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 5.551 Aktien. Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,05 EUR. Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,33 EUR je Symrise-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verdient Aktien-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Symrise-Aktie XETRA-Handel: DAX beendet den Handel im Plus

