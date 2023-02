Symrise Aktie News: Symrise steigt am Vormittag

Um 09:22 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 95,12 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,24 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.754 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2022 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 17,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 3,46 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,90 EUR je Symrise-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 975,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 950,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

