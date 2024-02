Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagmittag im Plus

So bewegt sich Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 96,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 96,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 97,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.004 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 110,35 EUR. 14,28 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 10,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 106,91 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,60 EUR je Aktie.

