Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 96,06 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 96,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 95,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.697 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2023 erreicht. Gewinne von 14,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 9,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,91 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

