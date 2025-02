Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 99,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Die Symrise-Aktie legte bis auf 99,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,24 EUR. Bisher wurden heute 85.789 Symrise-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 91,84 EUR fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 7,94 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,70 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

