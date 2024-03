Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 105,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 105,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 105,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,90 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.030 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 110,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2023). 4,60 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 20,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,05 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

