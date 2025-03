Symrise Aktie News: Symrise am Mittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 94,94 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 94,94 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 93,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 95,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.022 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 31,66 Prozent zulegen. Bei 93,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 1,60 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,31 EUR aus.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

