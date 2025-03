Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 94,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 94,56 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 93,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.217 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 24,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,42 EUR. Dieser Wert wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 1,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 118,31 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag freundlich

Optimismus in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus