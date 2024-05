So bewegt sich Symrise

Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Nachmittag zu

13.05.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 102,15 EUR.

Werbung

Das Papier von Symrise legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 102,15 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 102,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 102,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 54.842 Symrise-Aktien umgesetzt. Am 25.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 10,52 Prozent zulegen. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 16,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 112,45 EUR angegeben. Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen. Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,24 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Symrise