Symrise Aktie News: Symrise büßt am Mittag ein

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 90,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 90,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.299 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,05 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,09 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Symrise dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Symrise-Aktie.

