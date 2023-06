Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Symrise 90,92 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 90,58 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 90,08 EUR. Bei 92,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 132.168 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,55 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,09 EUR aus.

Am 26.04.2023 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 975,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.090,60 EUR ausgewiesen.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

