Symrise Aktie News: Symrise wird am Mittwochmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 89,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 89,90 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,50 EUR nach. Bei 90,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.286 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 112,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 25,19 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,96 EUR ab. Mit Abgaben von 2,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 975,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Symrise-Investition eingebracht

Symrise-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten