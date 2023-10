Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 92,20 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 92,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 91,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.230 Symrise-Aktien.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 112,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 5,23 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 107,36 EUR.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2023 2,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

